The Magnetics Live al Fabrik di Cagliari

The Magnetics la nuova band di OLLY(SHANDON,THE FIRE,SOUL ROCKETS) approda al Fabrik di Cagliari



Dalla passione per i ritmi Jamaicani, i dischi SKA anni 60, il Rocksteady e il Vintage Reggae, Mr.Olly Riva e Mr.Massa degli Shandon danno vita a questo nuovo progetto.



Nella band militano anche Mr.Jack Giacalone (The Soulrockets) e Mr. Dimitri Pugliese (The Raggavibes). Un combo di 4 musicisti, amanti dei tempi in levare, canzoni inedite, un pizzico di teatralità ed esperienza da vendere..

lo show è assicurato !!!



SPECIAL GUEST DELLA SERATA GLI SKACCOMATTO DIRETTAMENTE DA CAGLIARI PER PORTARE UN Pò DI ENERGIA SKA. FABRIK DI CAGLIARI VIA GOFFREDO MAMELI 216 SABATO 3 MARZO 2018 https://www.facebook.com/FabrikLiveclub/ https://www.facebook.com/Magnetics.ska/ https://www.facebook.com/Sharkagencybooking/ https://www.facebook.com/Skaccomattosardegna/?ref=br_rs