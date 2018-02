Corso gratuito alla scoperta di sé a Cagliari

Quante volte, dopo che ti sei detta non farò mai più questa cosa…, ti sei ritrovata a fare di nuovo le stesse cose. Benvenuti nella ruota del criceto. Si è così, è quella sensazione di sentirsi sempre impeganti, di non bastarti le 24 ore classiche e di dover richiedere più tempo per fare tutte le cose. E nonostante tutto sei sempre li, non è cambiato niente. Zero soddisfazioni, anzi, sempre i soliti problemi. Come mai? Dove sbaglio? Purtroppo non c’è una sola cosa, un solo problema, un solo nodo da sciogliere.

Qui c’è un casino nella matassa. E’ tutta incasinata!



Forse hai bisogno anche tu come tutti noi di fare un po’ di chiarezza, di sistemare le cose che non vanno bene e di avere una ricetta per farlo. Ecco! Questo corso nasce per questo, per avere una linea da seguire, una serie di suggerimenti, una guida che ci porti giono per giorno, mese per mese a cambiare radicalmente i nostri comportamenti per ottenere cose migliori. Il titolo che abbiamo scelto è fatto apposta per dare l’idea su cosa intendiamo, su cosa vogliamo lavorare e su quanto siamo stuffi di subire. Il sottotitolo è più serio “Adesso Basta! Ricomincio da zero”, ed è cosi che dobbiamo fare, ricominciare da zero ma partendo con un bagaglio di conoscenze che ci permetta di arrivare oltre.



Pensa a questa frase: se dovessi ricominciare da zero, con tutte le cose che sai, sul lavoro, sulla scuola, sulla vita, rispetto a chi non ha mai fatto niente e sta iniziando ora, cosa riusciresti a fare? Ecco! Questa è la prospettiva giusta per iniziare questo corso gratuito studiato apposta per chi vuole fare cose importanti, cose serie. Attenzione! Non è un corso aperto a tutti, proprio perché non è un corso per tutti. Ecco di seguito elenchiamo quali sono i requisiti per partecipare a questo corso della durata di un anno, il 2018!



CHI PUO’ PARTECIPARE:

Chi vuole mettersi in gioco Chi è stuffo della vita che sta facendo Chi vuole crescere Chi vuole fare grandi cose Chi vuole davvero cambiare Chi è e si sente, responsabile di se stesso Chi vuole mettersi obiettivi impportanti Chi ha obiettivi importanti Chi vuole stravolgere la loro vita Chi vuole conoscere persone interessati Chi vuole conoscere persone intelligenti Chi vuole conoscere persone valide Chi sa di cosa stiamo parlando Chi vuole vivere una vita che ti faccia dire “e’ una figata!”



CHI NON PUO’ PARTECIPARE:

Chi non è interessato a questo genere di corsi Chi vuole solo “provare” a cambiare Chi sta “cercando” di cambiare ma non ne ha davvero intenzione Chi non è disposto a sacrificare altre cose che fa per partecipare a questo corso che ti impegna solo 2 volte al mese Chi è un procrastinatore e dice di non esserlo Chi toglie sempre scuse per non asssumersi la responsabilità Chi pensa che una pizza sia meglio di “queste cose quà” Chi preferisce andare al compleanno di un’amica che non può vedere anziché partecipare al corso Chi dice “Ho delle cose importanti da fare e non posso assolutamente partecipare” Chi dice “Eh no, stassera c’è la champion scusa ma non posso…” Chi dice, “stasera non vengo, ma vengo la prossima, sicuro!” magari anche sorridendo, convinti Chi partecipa a giorni alterni, adesso si, adesso no… Chi dice, incomincio da lunedì Chi è masochista, e preferisce star male piuttosto che star bene e a chi è indeciso… non possono partecipare neanche questi ultimi, ci spiace. Sapete perchè non possono partecipare? Perché disturberebbero gli altri, quelli che invece sacrificano altre cose che sono altrettanto importanti per partecipare. Perché sanno che quel sacrificio, po co per volta, le farà cambiare, le porterà tanti di quei benefici che influiranno intutte le areee della loro vita. Basta sono avere un po’ di pazienza e crederci. Ma bando alle ciance, consultate bene il calendario e il programma del corso prima di prendere una decisione. Per avere ulteriori informazioni puoi compilare questo modulo cliccando su



il corso è riservato ai soci dell'associazione.



