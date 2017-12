Meseidas - Tutti i colori del Natale a Quartu Sant'Elena

Meseidas è un piccolo percorso fieristico pensato per mettere in mostra le eccellenze del “made in Sardinia” e per fornire alla cittadinanza l’opportunità di riscoprire le tradizioni , la creatività , l’ arte e la convivialità che contraddistinguono il nostro territorio.





Come nelle precedenti occasioni al centro di tutto ci saranno la maestria dei nostri artigiani, le primizie di stagione o le eccellenze della produzione enogastronomica sarda , ma non mancheranno le iniziative per godere a pieno dell’atmosfera e vivere la convivialità tipica delle feste natalizie: StreetFood , visite guidate nel centro storico, musiche, cori Gospel , racconti e degustazioni faranno da corollario all'evento per ravvivare lo spirito natalizio e rendere indimenticabile l’esperienza.





L'evento è organizzato in collaborazione con:

STARTER Cooperativa Sociale

Kimeia - Agenzia di Comunicazione

Eidesia - Arte Turismo Ambiente