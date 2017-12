Salvo ripensamenti dell’ultima ora, sarà il cantante milanese la star del capodanno olbiese 2018 in un originale concerto, questa volta da solo senza Fedez, ricco di luci e fuochi



J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano, noto per aver fondato il duo rap Articolo 31 insieme a DJ Jad nei primi anni novanta e per la carriera solista intrapresa a partire dal 2006