Visita del sindaco Roberto Ragnedda sul set della produzione televisiva Sky "1994"

Il Comune ha concesso il patrocinio gratuito alla società di produzione cinematografica Wildside srl di Roma a sostegno del progetto accanto alla Fondazione Sardegna Film Commission che, come precisa il presidente Antonello Grimaldi, <sta rafforzando il posizionamento della Sardegna come destinazione ideale per i progetti audiovisivi nazionali e internazionali più ambiziosi, garantendo assistenza territoriale altamente qualificata, maestranze e talenti locali competenti e una capacità di accoglienza unica, anche grazie agli incentivi regionali e alla rete istituzionale fortemente motivata.

Sono tutti molto felici di venire nell’Isola a girare e il positivo impatto economico sul territorio è tangibile>.

<Vedere da vicino il lavoro di una produzione televisiva è stata una bella opportunità per capire affondo le potenzialità del settore cinematografico nella promozione della destinazione. Osservare Arzachena e le sue bellezze da un diverso punto di vista, attraverso l’occhio del regista, è stata un’esperienza nuova che ci ha reso ancor più consapevoli dell’eccezionalità del nostro patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico. Lo vedremo, e lo vedranno milioni di italiani, nelle splendide immagini girate per l’occasione da Giuseppe Gagliardi – spiega Ragnedda -. Insieme ai 9 attori del cast ha lavorato una troupe di circa 80 professionisti, oltre a 60 comparse. Ringrazio tutti loro e lo staff della Sardegna Film Commission per l’impegno portato avanti>.

<Queste iniziative sono un’opportunità per Arzachena, non solo a livello turistico ma anche culturale. Dietro al cinema c’è una ricchezza di professionalità, storia e contenuti che costituiscono un grande valore aggiunto e uno stimolo per la comunità e l’economia del territorio - dichiara Valentina Geromino, delegato alla Cultura e Spettacolo –. Continueremo a investire le nostre energie su questo filone di progetti e a rafforzare le collaborazioni legate al mondo del cinema. Dopo aver ospitato nel 2017 le registrazioni del film “Loro” di Paolo Sorrentino e oggi quelle di “1994”, a breve accoglieremo una produzione internazionale per la realizzazione di un film e una serie tv il cui set avrà base in alcune spiagge di Arzachena>.

Oltre al litorale di Baia Sardinia, anche la spiaggia di Liscia Ruia e la frazione di Porto Cervo hanno fatto da scenografia alla produzione “1994”, terzo atto della trilogia televisiva dopo “1992” e “1993”, attesa su Sky nel 2019 in cui figurano, tra i protagonisti, Stefano Accorsi, Miriam Leone, Guido Caprino. Le riprese sono andate avanti per alcuni giorni con il sostegno e l’assistenza dell’Amministrazione Comunale e di tanti imprenditori locali.