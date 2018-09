A scuola di teatro: a Sassari ripartono i corsi di "Scuola Teatro Tribù"

A teatro come a scuola, in un percorso, della durata di un anno, per imparare trucchi e tecniche del palcoscenico, in un clima di divertimento e scambio comune. E’ partita con queste premesse lo scorso anno Scuola Teatro Tribù, corso annuale di teatro gestito da Associazione ArtsTribu , e che ha concluso con grande successo e con uno spettacolo dei suoi allievi il suo primo anno.



Il 4 Ottobre al Teatro Ferroviario alle ore 20 la Scuola di Teatro riprenderà il suo cammino : le lezioni del mese di ottobre sono gratuite e aperte a tutti .





I corsi, aperti a persone di tutte le età, saranno seguiti da tre docenti d’esperienza: Michele Vargiu , attore e autore teatrale sassarese impegnato su tutto il territorio nazionale, Federica Seddaiu , attrice di origini sarde proveniente dall’accademia Silvio D’Amico di Roma e Luca Losito , attore e regista con alle spalle collaborazioni con Ivano Marescotti, il Teatro Stabile della Sardegna, un titolo di campione italiano di improvvisazione teatrale e varie esperienze cinematografiche.



Quest’anno, oltre ai tre docenti, anche il supporto di una logopedista qualificata che guiderà gli allievi per una perfetta gestione della propria tecnica vocale e incontri con personalità del mondo teatrale sardo e nazionale.



All'interno del corso, da ottobre a giugno, gli allievi affronteranno un percorso fatto di scoperta, consapevolezza e azione, nel quale apprenderanno le basi degli strumenti fondamentali del mestiere dell'attore: tecnica vocale, dizione, interpretazione, movimento scenico, improvvisazione, senza trascurare alcune nozioni fondamentali e indispensabili di storia del teatro.



Alla base degli insegnamenti impartiti dal corso vi è una priorità: quella del divertimento , inteso come gusto della scoperta, piacere dello stare insieme e della pratica, costante, del "gioco" scenico .



Le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì fino al mese di giugno, nel quale gli allievi si cimenteranno in uno spettacolo conclusivo.



L’appuntamento con la prima lezione è per Giovedì 4 ottobre alle ore 20.



Il programma della scuola è disponibile al sito



