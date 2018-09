Monumenti Aperti: progetto culturale, modello di sviluppo

“Immagimondo, Festival di Viaggi, Luoghi e Culture” dal 1997 parla con approcci disciplinari diversi di turismo responsabile, di rispetto delle differenze culturali, di attenzione per la storia e per le tradizioni, di prospettive di incontro tra paesi e popoli del mondo.



Imago Mundi che ha ricevuto a giugno di quest'anno per l'iniziativa di valorizzazione Monumenti Aperti l'ambito riconoscimento del Premio dell'Unione Europea per il Patrimonio Culturale / Europa Nostra Award e racconta come il progetto culturale nell'arco di vent'anni si sia evoluto in modello di sviluppo territoriale.





