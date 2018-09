Sassari: dalla Striscia di Gaza una coreografia per unire i popoli

Durante lo spettacolo “All’Arrabbiata”, al Verdi di Sassari per il festival “Corpi in movimento - Le piazze che danzano”, martedì sera si è visto di tutto. Danzatrici che tagliano le cipolle su un tavolo da cucina, artisti che piangono durante la performance, uomini che lavano i piedi alle donne, si svestono e si cambiano d’abito sul palcoscenico invece che in camerino. Insomma, una sequenza sorprendente e inusuale ideata dai coreografi israeliani Liat Dror e Nir Ben Gal, per un messaggio che ha lo scopo di creare meraviglia e in questo invitare il pubblico a cambiare mentalità nel rapporto con l’arte, con la vita, e con le persone che ci circondano.

La cucina sul palco rappresenta un luogo simbolico dove ci si nutre facendo arte e, soprattutto, ci si incontra, come in “un cuore silenzioso in un mondo rumoroso”. Anche l’aspetto piccante può avere spazio nella giusta dose, in perfetto equilibrio, senza mai sovrastare i sapori.