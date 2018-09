Sassari: la personalità di Grazia Deledda riflessa in 39 specchi

Due danzatrici sul palcoscenico del Civico come due personalità in opposizione, da un lato quella più formale e apparente, dall’altro quella più intima e vera. E poi decine di specchi per rifletterne le mille sfaccettature verso il pubblico: sono i “Riflessi” di Grazia Deledda, un complesso lavoro di composizione ideato dalla coreografa Livia Lepri e portato in scena il 9 settembre dalla compagnia Estemporada, in anteprima nazionale per il festival “Corpi in movimento – Le piazze che danzano”.

Come un manifesto al desiderio di una sessualità libera, le note di “Like a virgin” di Madonna hanno dato il via a uno spettacolo che è frutto di un’articolata ricerca d’archivio. Ad accompagnare le movenze c’erano diversi commenti d’epoca, tra i quali la voce originale della scrittrice nuorese intervistata dall’Istituto Luce dopo la vittoria del Premio Nobel.