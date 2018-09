Si è conclusa la XXII edizione del Festival internazionale Isole che Parlano

Si è conclusa ieri la XXII edizione del Festival internazionale Isole che Parlano che si conferma una manifestazione di successo e grande seguito, capace di offrire una proposta culturale originale ed alternativa in grado di attirare l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, ma anche di un sempre più numeroso pubblico legato al turismo culturale, in un’ottica di prolungamento della stagione turistica nel territorio coinvolto nel progetto.

L’appuntamento conclusivo, il suggestivo Saluto al mare, con le parole del poeta Alberto Masala accompagnate dal clarinetto di Marco Colonna nell’incantevole cornice di Palau Vecchio, ha guidato un pubblico attento e rispettoso nell’ascolto toccante del progetto “Nel mio Mediterraneo non ci sono vincitori”, in cui la voce del poeta intrecciata al suono dei clarinetti ha accompagnato il pubblico in un viaggio ipnotico ed estremamente riflessivo.

La settimana del Festival si è aperta, dopo la piccola parentesi dell’anteprima di Arzachena, con Isole che Parlano ai bambini - spettacoli e laboratori dedicati al pubblico più giovane della manifestazione curati da Alessandra Angeli - che ha coinvolto circa un centinaio di bambini nell’arco della tre giorni e che anche quest’anno ha proposto con successo attività ispirate a un approccio educativo consolidato, basato sul gioco, il divertimento e il rispetto reciproco, in cui ai più piccoli viene data la possibilità di apprendere degli strumenti espressivi alternativi per manifestare la propria creatività, accompagnati da docenti di elevata professionalità e formazione.

Sono stati numerosi i “palchi”, spesso naturali e inseriti in contesti paesaggistici di grande fascino e valore, sui quali si sono alternati gli artisti di questa edizione.