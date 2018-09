Poetry Slam Sardegna: All'algherese Ignazio Chessa il primo Slam de Cabudanne

Ignazio Chessa – campione sardo di Poetry Slam nel 2016 e artefice del nuovo spazio indipendente per l’arte e la cultura Lo Teatrí Alghero nato pochi mesi ad Alghero - si è imposto - conquistando la giuria popolare scelta fra il pubblico presente - davanti al trevigiano di origini argentine Nicolas Alejandro Cunial.

Terzo l'algherese Joan Oliva. Quarta la collinese Alice Scano.

Presentato e animato dall'M.C. Sergio Garau (master of ceremony, coloro che animano e gestiscono lo svolgimento della "gara"), con l'aiuto dell'agitatore culturale e notaio di gara multipiattaforma Giovanni Salis, il poetry slam ha regalato momenti di grande intensità e ironia grazie a performance originali e alla varietà di testi e generi diversi proposti, capaci di coinvolgere e sorprendere il numeroso e appassionato pubblico presente accorso nella caratteristica piazzetta Su Lare, rendendo difficile la scelta del vincitore finale.

Ospite speciale, stacchiere musicale e unico PJ (Poetry Jay) in circolazione, l'anconetano Luigi Socci, fra i migliori poeti italiani attualmente viventi, che a metà gara ha sfoderato una performance che ha attinto a piene mani dal suo ricco repertorio pubblicato negli anni, con la dedica speciale di una sua poesia al carnevale "seneghese".





Gli altri partecipanti invitati sono stati i poeti intercontinentali: Alessandra Racca da Torino e Matteo Di Genova da L'Aquila; i finalisti del campionato Poetry Slam Sardegna 2018: Alessandro Doro da Sassari, Enrico Pedrini da Bologna, Federico Pinna da La Landrigga, Pupa Niolu da Alghero, Roberto Demontis da Bancali, Valentina Loche da Orani, Valerio Janus Camera da Cagliari; e i vincitori dei primi Poetry Slam 2018/2019: Bourama Diarrà e Helel Fiori.





Lo "Slam de Cabudanne" è stata la quarta sfida del campionato in corso della stagione 2018/2019 dopo le tappe di Ploaghe (vinta da Helel Fiori), di Tempio (al primo posto Bourama Diarra) e di Siniscola (aggiudicata da Antonella Minzoni), alcune delle tante della competizione regionale sarda, una delle più vivaci nel panorama nazionale che ormai conta diverse centinaia di partecipanti fra poeti e performer; i vincitori di ogni serata potranno partecipare alla finale del "Poetry Slam Sardegna", dove si potrà competere per accedere come rappresentanti sardi alle prossime finali nazionali L.I.P.S. Lega Italiana Poetry Slam.