G20 delle spiagge: la delegazione di Arzachena in partenza per Bibione

Il Comune di Arzachena sarà presente a Bibione dal 5 al 7 settembre 2018 in occasione del primo G20 delle spiagge italiane. Unico comune sardo, è tra i 20 italiani chiamati a partecipare all’evento per la rilevanza nel mercato del turismo balneare e il numero annuo di presenze turistiche che hanno toccato quota 1 milione e 250 mila, secondo i dati ufficiali raccolti nel 2017 dal Sired della Regione Sardegna (dato riferito al 74,77% delle strutture ricettive registrate).

Il summit è una straordinaria occasione per confrontarci con altre importanti realtà e con esperti. È un momento per capire le nuove tendenze e gli scenari futuri in cui si muoverà Arzachena, così da gettare le basi di progetti strutturati per lo sviluppo del settore>.





Mercoledì 5 settembre, alle 14.30, è previsto l’inizio dei lavori della prima sessione plenaria. Al G20s partecipano le località balneari di 7 regioni con il più alto numero di presenze in Italia: la spiaggia veneta di Bibione, in cima alla lista con 5,3 milioni di presenze l'anno, le corregionali Cavallino Treporti, Jesolo, Caorle e Chioggia; le friulane Lignano Sabbiadoro e Grado, la riviera romagnola con Rimini, Riccione, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Comacchio, Cervia e Cattolica; la Campania con Sorrento, Forio e Ischia, Vieste per la Puglia, Castiglione della Pescaia per la Toscana e Arzachena con le sue spiagge di Porto Cervo e della Costa Smeralda, e dei litorali di Cannigione e Baia Sardinia.

I 20 comuni più visitati riescono ad attrarre complessivamente quasi 60 milioni di visitatori: un impatto enorme sul turismo nazionale, da Nord a Sud.