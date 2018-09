La poesia di Piccole Tracce di Vita per scuotere i paesi dell'interno

A partire da giovedì 6 settembre il poeta cagliaritano Andrea Melis sarà in tour in Barbagia e Mandrolisai per presentare il suo ultimo libro, “Piccole tracce di vita” (160 pag., 2018), edito da Feltrinelli Editore.



Quattro le tappe del giro poetico, nei paesi più caratteristici della zona: Desulo, Teti, Tonara e Belvì. Ogni presentazione sarà accompagnata dall’arpa elettrica di Raoul Moretti, per uno spettacolo di circa un’ora che unisce musica e poesia.



L’iniziativa è promossa e organizzata dall’associazione di Promozione Sociale Paensieri di Desulo , con il contributo delle amministrazioni comunali e associazioni coinvolte (Comune di Desulo, Comune di Tonara e coro polifonico femminile “Tonara”, Comune di Tetti, Comune e Centro Commerciale Naturale di Belvì).





Sarà Desulo, la patria di Montanaru, a dare il via ufficiale alla serie di incontri con Andrea Melis.



L’appuntamento è fissato per giovedì 6 settembre alle 18, nel piccolo anfiteatro di Asuai, meglio noto come “Praccia ‘e sa nuge”. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà ospitato dalla sede di San Sebastiano.



La seconda tappa si terrà venerdì 7 alle 18.30 a Teti. Qui il ricco museo archeologico del paese farà da sfondo alla poesia di Andrea Melis e alla musica di Raoul Moretti. L’occasione è unica anche per scoprire le ricchezze archeologiche del borgo.



Sabato 8 settembre, invece, il tour si sposta a Tonara , dove, in collaborazione con il coro polifonico femminile, si è trovata la location perfetta: S’Istradoneddu, con vista su tutto il paese. Nel paese di Peppino Mereu, solo eventuali piogge costringeranno a spostarsi nell’aula consiliare. L’orario fissato è per le 18.



Il tour si conclude nel piccolo gioiello di Barbagia, Belvì, domenica 9 settembre. Lo spettacolo si terrà nella piazzetta delle letture (Via Lamarmora) alle 21.30.



In caso di previsioni meteorologiche avverse, sarà il Centro di Aggregazione Sociale ad ospitarlo.



Andrea Melis, grafico e video maker, oltre che scrittore, ha pubblicato articoli di cultura e racconti per riviste e quotidiani. Ha pubblicato il suo primo libro di poesie, #Bisogni, grazie a una fortunata campagna di crowdfunding. Le sue poesie son poi diventate virali sul web, tanto che l’autore è stato contattato dalla Feltrinelli, con la quale ha pubblicato quest’anno “Piccole Tracce di Vita”.



"Sono onorato di portare i miei versi in provincia di Nuoro, la prima in Italia per consumo di libri di poesia-, afferma il parolaio, come ama definirsi, -Inoltre, amo i paesi, che hanno una ricchezza inviolabile: la comunità.

Qui porterò piccole domande ingombranti: le mie poesie chiedono di disconnetterci un po’ più dal mondo e riconnetterci a noi stessi".



Paensieri è un’associazione di promozione sociale con sede a Desulo che si occupa di eventi culturali, recupero delle tradizioni e formazione.



Tutte le informazioni sul tour di Andrea Melis sono disponibili scrivendo all’indirizzo e-mail paensieri@gmail.com o visitando la pagina Facebook Paensieri (@paensieri).





