I Candelieri al Festival del Cinema di Venezia

La Discesa dei Candelieri approda al Festival di Venezia. Giovedì 6 settembre sarà presentato alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica il docufilm di Francesco De Melis “Un patrimonio sulle spalle”, prodotto dall'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia del Mibac. Il film, presentato in anteprima a Sassari lo scorso febbraio, è dedicato alle quattro feste che fanno parte della Rete delle Grandi Macchine a Spalla, i Gigli di Nola, la Varia di Palmi, i Candelieri di Sassari e la Macchina di Santa Rosa di Viterbo, decretate dall'Unesco patrimonio immateriale dell’umanità.





Nel corso della serata, condotta da Patrizia Giancotti, interverranno, oltre al regista ed etnomusicologo Francesco De Melis , il sindaco di Sassari Nicola Sanna , in rappresentanza delle quattro comunità festanti, e Patrizia Nardi , responsabile tecnico-scientifico e focal point della Rete delle Grandi Macchine a Spalla .





«Si tratta di una tappa importante per la rete e per le quattro comunità festanti – tiene a sottolineare il sindaco Nicola Sanna -.

La partecipazione, inoltre, della senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretaria di Stato per i Beni e le Attività Culturali, di Caterina Bon Valsassina, direttrice generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Mibac, di Leandro Ventura, direttore dell’istituto Centrale per la Demoetnoantropologia e di Stefania Baldinotti, funzionaria antropologa dell’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, costituisce un segno dei risultati che il progetto di promozione e comunicazione della Rete sta portando avanti, grazie alla gestione dell’Istituto e al finanziamento Ales».





Il primo cittadino parteciperà, inoltre, il 3 settembre, al trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo, in quell'ottica di condivisione e di partecipazione che caratterizza le comunità festanti a partire dalla costituzione della Rete.