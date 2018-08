Sardegna e Tuva: Arcaiche bellezze

L'ultimo lavoro firmato Domenico Lucisano e Serafino Deriu, un libro accompagnato da un film documentario in cui le immagini fanno da supporto e guida alla lettura . Sonorità ancestrali, canti dipinti d'arcaico, storia, tradizioni, poesie e archeologia: che mette a confronto autori di due terre lontane e al contempo vicine. Non tutti sanno che ci sono diversi aspetti che legano la cultura sarda a quella di Tuva, con similitudini che fanno pensare che in un tempo tanto antico ci possa essere stato un incontro, uno scambio che non risulta scritto in nessun documento storico.



Uno degli aspetti più affascinanti è il tipo di canto.



La vocalità rara del canto a tenore, patrimonio immateriale dell'Unesco è del tutto simile a quella usata nel canto di Tuva, ma ci sono altri aspetti, come quello di certe usanze, e dell'archeologia, spiegati magistralmente dall'esperta archeologa Arianna Mendo.



Nel film documentario è possibile ascoltare brani musicali tipici: dai Tenores di Bitti Remunnu 'e Locu, agli Huun Huur Tu, passando per Alexander Kuular, Saidash Mongush, inoltre è presente un prezioso contenuto extra in cui Ilaria Orefice e Giovanni Bortoluzzi, docenti e fondatori della Sherden Overtone Singing School, la prima scuola di canto armonico in Sardegna, spiegano nel dettaglio il canto a tenore e il canto di Tuva.

Un prezioso contributo alla cultura da tenere caro nella propria libreria.





