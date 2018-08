Si è chiuso sull'Isola dell'Asinara il Festival Pensieri e Parole

Si è concluso con la consegna del premio al regista Paolo Virzì, in una fredda serata in cui ha imperversato il vento di maestrale, il Festival “Pensieri e Parole”. Quest'anno la rassegna cinematografica si è tenuta nelle località di Cala Reale e Cala d'Oliva, all'Asinara, ma ha fatto ritorno anche a Porto Torres.





«Ringrazio l'organizzazione del festival perchè ha superato tutte le difficoltà, non ultime quelle del meteo sfavorevole, confermando un appuntamento culturale che quest'anno siamo riusciti a riportare anche nel territorio cittadino di Porto Torres.