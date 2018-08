Intrecci di Sardegna: Salvatorica Sechi presenta la collezione estate 2019

Originale iniziativa per le creazioni a maglia "Intrecci di Sardegna" di Salvatorica Sechi , Knitdesigner sassarese.

Nel presentare la prossima collezione estate 2019, ha abbandonato la classica passerella per uno shooting fotografico in movimento nella particolare location di Balai a Porto Torres, creando l'effetto sorpresa tra i bagnanti.



Il cui volto è stato affidato alla giovane e promettente modella Veronica Simula e alle immagini del fotografo Paolo Sanna .





Evento che si proporrà nei prossimi giorni sempre a Porto Torres in un'altra zona caratteristica tra i bagnanti per la linea mare, costumi da bagno ad uncinetto in lurex oro e argento, tessuti sardi dipinti a mano e bottoni sardi ad uncinetto.





