Siniscola: Il giardino dei pensieri a Sa Untana

Sa Untana (la fontana) è parte importante della storia di Siniscola, poiché vi si approvvigionava tutta la popolazione per gli usi domestici e per lavare i panni.



I vecchi ricordano la cospicua quantità d’acqua che sgorgava dalla sorgente di Gana ’e Gortoe, sul Monte Idda, a ridosso dell’abitato.

Sa Untana era anche una sosta obbligata durante i funerali, lungo il tragitto dalla chiesa di San Giovanni al cimitero.

Sas Panas

Da giungo 2017 a Sa Untana si può visitare anche il “Giardino dei pensieri”, un percorso nella storia e nelle vie dell’acqua realizzato su delle piastrelle in ceramica dai bambini delle primarie di Siniscola.





Due persone trasportavano un tavolo, altre quattro trasportavano la bara; la bara veniva sistemata sul tavolo e gli accompagnatori si riposavano, il prete dava l’ultima benedizione e rientrava in chiesa, mentre il corteo accompagnava la salma al camposanto.Una leggenda narra che, le anime delle partorienti morte durante il travaglio, andassero a Sa Untana a mezzanotte a lavare i panni insanguinati.Il giardino è stato creato all’interno di un progetto di educazione ambientale dal CEAS Santa Lucia di Siniscola. Dopo la visita a Sa Untana, non potrà mancare la visita alla grotta di Gana 'e Gortoe, distante solo poche centinaia di metri; da qui proviene l'acqua che alimenta il vecchio lavatoio e al suo ingresso ci emozioneremo con la lettura dei pensierini scritti dai bambini su tavolette in legno.Pensierini che sintetizzano le loro emozioni e sensazioni a seguito della visita in grotta.Per ulteriori informazioni visitate il blog del CEAS Santa Lucia