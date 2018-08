Nel cuore dell’abitato di Siniscola, in via Olbia, si apre la bellissima grotta di Gana ’e Gortoe.



Percorrendo il vialetto d’accesso al sito è possibile immergersi nella visita del “Giardino dei pensieri”, un viaggio emozionante all’interno della grotta attraverso i pensierini scritti dai bambini delle primarie, coinvolti in un percorso sui cinque sensi dal CEAS Santa Lucia , con il progetto Tutti a Iscola.



La grotta presenta un ampio ingresso che si restringe in un cunicolo che deve essere percorso gattonando per alcuni metri, dopodiché l’ambiente si apre e il percorso si snoda sul letto del fiume, che per buona parte dell’anno e per tutto il tragitto è percorribile a piedi grazie al ridotto livello idrico.



Intorno a noi stallatiti, colate, vaschette e fra gli anfratti più nascosti il geotritone del Monte Albo, prezioso endemismo dell'omonimo massiccio calcareo. Per saperne di più puoi contattare gli educatori ambientali del CEAS Santa Lucia Siniscola o visitare il blog





