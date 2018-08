Marialy Pacheco Trio a Tharros entusiasma il pubblico

Splendido concerto mercoledì 1 agosto, nella nuova cornice dell’Anfiteatro di Tharros, nel comune di Cabras, organizzato da Dromos festival , in collaborazione con il Mistral Hotel di Oristano, del Marialy Pacheco Trio , composto dalla pianista cubana Marialy Pacheco, il colombiano Juan Camilo Villa al basso e il batterista uruguaiano Diego Piñera.



La serata inizia con la lettura di un testo di Alessandro Melis , sul palcoscenico magnificamente illuminato dalle luci colorate che si riflettono sul mare, e dalle proiezioni sui pilastri laterali, che aggiungono una nuova veste grafica, con un notevole impatto visivo.





Applausi e bis per la cantante e i suoi musicisti, che hanno suscitato nella platea emozioni indescrivibili. Bellissime inoltre le coreografia di Mattia Enna, che fanno da sfondo a tutti i concerti di Dromos da alcuni anni. Il programma musicale eseguito nel concerto di En el Camino è stato paragonato a una raffica di vento dei Caraibi capace di spazzare via la polvere di anni per riportare alla luce melodie tradizionali in una veste del tutto rinnovata.



Nata a L’Avana nel 1983, Marialy Pacheco inizia a suonare il pianoforte in tenera età. Studia composizione con Tulio Peramo all’Instituto Superior de Artes de L’Avana e il suo maggior riconoscimento lo ottiene con la vittoria del Montreux Solo Piano Competition nel 2012, divenendo la prima donna ad aver ricevuto questo premio e, insieme, confermandosi l’unica pianista donna nell’attuale fila dei grandi pianisti jazz cubani come Roberto Fonseca, Omar Sosa o Gonzalo Rubalcaba.





