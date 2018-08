Is Mascareddas: un'estate di spettacoli

Is Mascareddas , la storica compagnia di burattini e marionette, capitanata dalla maestria artigiana e dall’estro creativo di Donatella Pau e Tonino Murru, nel mese di Giugno ha ottenuto un grande successo in Russia, nell’ambito del Platonov Arts, nella città di Voronezh, dove le due repliche previste hanno fatto sold out e perciò ne è stata programmata una terza speciale in chiusura del festival.



Sono tornati nella penisola con una fitta tournée estiva, prima ai Giardini Ducali di Modena, nella rassegna Spettacoli Estate, poi nella Biblioteca comunale di Rubiera - rassegna estiva Baracca e Burattini -, dopo ancora al Parco Due Maranello e alla Corte del castello di Levizzano Rangone.

Il 19 luglio al Museo Etnografico di Santarcangelo di Romagna, per la XXVIII edizione del Festival di Burattini; poi al Cortile dell'orologio di Reggio e al Centro Sportivo di Savio di Cervia.



Le date 24 , 25 e il 26 luglio sono state in Piazza Libertà Toscanella, nel cartellone del Festival itinerante di teatro di figura e di teatro di strada Strade 2018 , con lo spettacolo Areste Paganòs e i giganti, secondo capitolo del progetto di Is Mascareddas dedicato a una nuova maschera del teatro di animazione, creata da Antonio Murru e Donatella Pau con l’intento di dare alla Sardegna un eroe legato alla cultura isolana, in grado di misurarsi in modo sorprendente con la tradizione italiana dei burattini ma anche con i temi legati alla realtà sarda. Le ultime date di luglio sono state al Parco di via Cavalcabò, a Sestola nell’ambito di Spettacoli Estate, al Centro Sportivo Biorca, Taceno, in provincia di Lecce, per LA LEGGENDA DELLA GRIGNA 2018, e infine a San Marino di Carpi.



Durante l’autunno saranno nuovamente in Sardegna: prima a Cagliari con lo spettacolo Venti Contrari dal 15 al 21 ottobre, poi a Nuoro dall'11 al 14 ottobre con Anima Festival, al TEN, dove presenteranno il loro lavoro Areste Paganòs e la Farina del Diavolo e inoltre ospiteranno i lavori di Horacio Peralta, Patrizio dall’Argine, Gigio Brunello, Helene Pirenne, Neville Tranter e del Nuovo Teatro della Commedie.



(Nella foto Donatella Pau e Claudia Dettori)





Tags