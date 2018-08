Bookolica. Il Festival dei Lettori Creativi

Nella splendida cornice dell’Alta Gallura, nel comune di Tempio Pausania, nasce Bookolica, il primo festival letterario del territorio.



Finanziato dalla Regione Sardegna e organizzato dall'Associazione Culturale Bottega No-Made in collaborazione con l'Associazione Culturale Terzo Piano Ascensore e con il sostegno del Comune di Tempio Pausania, il progetto vanta numerose collaborazioni che hanno permesso l'apporto di preziose esperienze e il sostegno nella programmazione delle attività.



Tre giorni con scrittori, lettori, artisti e pubblico nella cittadina di Tempio, comune gallurese dal fascino antico e misterioso e dalle tradizioni millenarie, legata in maniera profonda alle sue radici e alla terra granitica che la circonda e con cui è stata costruita.



Questo si propone dal 14 al 16 Settembre il Festival Letterario Bookolica , alla sua prima edizione, il primo del territorio con ospiti di portata nazionale e internazionale.

Protagonisti di questa prima edizione, una ventina di ospiti/artisti di respiro nazionale e internazionale

INFORMAZIONI UTILI

14.15.16 settembre 2018

Bookolica si pone l'obiettivo di accentuare la centralità del lettore e della comunità locale nel proprio contesto ambientale, riscoprendo i luoghi come libri interattivi da sfogliare, ri-leggere e nei quali sentirsi protagonisti consapevoli.La manifestazione si rivolge ad un pubblico vasto e intergenerazionale facendo dialogare i diversi linguaggi della cultura e dell'arte con la tradizione e la tecnologia e spogliando l'evento culturale della sua aura elitaria; tutto questo per dar vita ad incontri autentici che richiamano il racconto intorno al fuoco, la distribuzione circolare, la condivisione, il confronto, il racconto come unione partecipata.tra i quali Antonio Moresco, Alberto Masala, Nicola Samorì, Jonny Costantino,Virginia Mori, Domenico Brancale, Flavio De Marco, Savina Dolores Massa.Il programma di Bookolica si snoderà tra piazze, mercati, giardini, balconi, case famiglia, centri d'accoglienza, carceri e sarà frutto di tre giorni di scambi tra scrittori, lettori, artisti e pubblico; gli ospiti collaboreranno attivamente alla realizzazione del progetto vivendo tutti i giorni della manifestazione a contatto col pubblico, tra una chiacchiera al bar, una presentazione, un reading musicale, una passeggiata letteraria, un laboratorio e una cena per disquisire di letteratura.TITOLO: Bookolica. Il festival dei Lettori CreativiQUANDO:DOVE: Tempio Pausania (varie sedi)L'ACCESSO A TUTTE LE INIZIATIVE È GRATUITOLINK DI RIFERIMENTO SITO: https://www.bookolica.it FACEBOOK: /bookolicafestival