Cultura e tradizione sarda si intrecciano con il mondo del design, della moda e del lusso

Tra questi Claudio Rotunno, sassarese, titolare della Pubblicover Events Designer e allestimenti , già noto alle cronache locali e non, per aver organizzato, attraverso la propria agenzia, tra i più importanti eventi sia dedicati al mondo delle celebrity, sia alla celebrazione della cultura sarda.

E l’inaugurazione del nuovo show- room di Pubblicover ha saputo combinare anche questa volta, con stile ed eleganza, elementi della tradizione locale con contenuti legati alla moda, al lusso e al design.

Lungo le passerella si sono susseguite le sfilate di abiti, accessori e gioielli ideati da Giovanna Campisi, Chiara Derosas design, Meg Jewels e Giovanna Casiddu, stiliste locali che hanno riproposto e reinterpretato la tradizione attraverso le proprie creazioni, aggiungendo con cura e armonia un tocco glamour e di originalità.

Nulla è stato lasciato al caso, anche l’allestimento è stato studiato nel dettaglio e realizzato grazie alla partnership con Air Flower’s Porto Cervo, per quanto riguarda la parte floreale, e con Giulio Barbieri outdoor solution S.r.l. se si fa riferimento alle strutture di copertura utilizzate per accompagnare il passaggio delle modelle in passerella: tre vele ombreggianti dal design minimale e raffinato, appositamente scelte da Rotunno perché capaci di valorizzare e ricreare alla perfezione gli ambienti e le atmosfere magiche di Porto Cervo.

Estremamente soddisfatto, l’imprenditore sassarese ha così commentato la buona riuscita dell’evento: “È il primo anno che apriamo uno show-room qui a Porto Cervo, location che rappresenta un punto nevralgico della Costa Smeralda e che ci permette di intercettare turisti delle più svariate nazionalità, per portare un po’ di Sardegna in tutto il mondo”.

Un passaggio obbligato insomma, per un promotore e grande supporter della cultura e della tradizione locale, che attraverso la propria attività ha l’obiettivo di posizionare la qualità dei prodotti e dei servizi delle aziende sarde tra le grandi big del settore.