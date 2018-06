Simonetta Agnello Hornby e Filomena Campus aprono ufficialmente la XV ed. de L’Isola delle Storie

Ad aprire il Festival (inaugurazione a partire dalle 21.30 al Giardino Comunale) sarà Credevo che, una performance/work in progress in parole, musica e canto nella quale Simonetta Agnello Hornby e Filomena Campus, vocalist jazz e regista, condividono con il pubblico quello che la Hornby ha imparato in trent’anni di avvocatura a Bristol attraverso i clienti del suo studio legale, il primo in Inghilterra ad avere dedicato un dipartimento ai casi di violenza domestica.

Credevo che vuole attivare un momento di riflessione e respiro su un tema che coinvolge tutti, a tutte le età, a tutti i livelli sociali, quale che sia l’etnia, il credo religioso, l’orientamento sessuale.





Sempre da giovedì 28 sarà possibile ammirare per le strade del paese le immagini di Intintos il nuovo tassello del progetto pluriennale che la fotografa Daniela Zedda sta dedicando a L'Isola delle Storie e alla comunità barbaricina. Una nuova mostra a cielo aperto in cui i ritratti degli ospiti, immortalati negli scorsi anni all'interno delle abitazioni o integrati nel contesto urbano del paese, sembrano in questa nuova tappa sempre di più addentrarsi e riconoscersi nella cultura e nelle tradizioni locali.





La sera dell’inaugurazione, il palco di Binzadonnia - Giardino Comunale, offrirà, inoltre, un’anteprima degli allestimenti e delle scenografie ideate quest’anno da BAM Design per il Festival e inserite nel più ampio progetto SUI RAMI - il racconto che troverà spazio anche all'interno del Museo Comunale: una foresta al chiuso dove gli alberi si fanno estensione di pensieri, sostenitori di idee ed espressione di sensazioni, raccontando storie.





A partire da venerdì 29, invece, prenderà il via la normale programmazione del Festival e per tre giorni, dal mattino e fino a sera, le vie e le piazze del centro risuoneranno della parole, delle musiche, delle risa e degli applausi degli ospiti e del pubblico di Gavoi.





Ma un Festival ha bisogno, per vivere, di tanta passione e di altrettante energie. La passione dei volontari e dello staff, che ogni anno lavorano infaticabili per la buona riuscita del progetto, e le energie degli amici e dei partner che in questi anni hanno accompagnato e sostenuto L’Isola delle Storie.





Un grazie va quindi anche a tutte quelle realtà, enti, aziende e istituzioni, che ogni anno contribuiscono a vario titolo alla realizzazione del Festival. Tra questi Fondazione di Sardegna, Tiscali - storico media partner del Festival - Cantine Argiolas, partner del progetto espositivo della fotografa Daniela Zedda, e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro la cui collaborazione e il cui sostegno si confermano un elemento fondamentale per lo svolgimento del Festival. Come ricorda, infatti, Marcello Fois “per fortuna il sostegno e la puntualità di enti gestiti in modo illuminato, come la CCIAA, ci hanno permesso di superare difficoltà che parevano insuperabili”, e per questo, continua Fois, “alla Giunta della Camera di Commercio e ai suoi collaboratori va il nostro ringraziamento”. E il presidente della CCIAA di Nuoro, Agostino Cicalò, sottolinea infatti che “anche quest’anno la Camera di Commercio di Nuoro conferma il suo sostegno al “Festival delle Storie” di Gavoi. Un evento realizzato in piena coerenza con le linee strategiche del Distretto Culturale del Nuorese, di cui la CCIAA svolge ruolo di capofila. La Cultura che sostiene l’Economia. L’Economia che sostiene la Cultura. Ancora un volta un plauso alla qualità dell’evento, alla determinazione dei suoi organizzatori e alla passione delle decine di volontari che sono gli artefici del desiderio di una comunità di rispondere alle difficoltà non con il lamento, ma con la qualità e il metodo.”