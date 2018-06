Gli Animali Favolosi protagonisti della 57a ​Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna

Come ogni anno, agosto vede il ritorno dell’appuntamento organizzato dal Comune di Mogoro: la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna.​ Al Centro Fiera del tappeto di Mogoro dal 28 luglio al 2 settembre si darà spazio all’eccellenza della produzione artigiana dell’isola, nei settori tessitura, tessuti, legno, ceramica, metalli, vetro, coltelleria, oreficeria, cestineria, pelletteria e ricamo​.

Infine come ogni anno sarà presente anche uno spazio riservato all’agroalimentare.

La 57a edizione della Fiera vede la conferma dell'allestimento curato da Francesca Picciau e Ralf Uwe Vollmer – soci di Studio Aranxiu Architetti Associati di Cagliari ​– responsabili del layout di quest’anno. Un allestimento che, in oltre 2.500 mq, metterà al centro le creazioni degli artigiani e diventerà palcoscenico di una narrazione artistica collettiva, pensata per dare spazio alla personalità di ogni maestro artigiano e guidare il visitatore in un indimenticabile viaggio esperienziale e sensoriale.

Una narrazione il cui filo conduttore sarà quello degli Animali Favolosi​: la fauna - sia essa selvatica, marina, domestica o anche leggendaria - è una componente fondamentale della tradizione sarda, sia per la sua valenza simbolica sia come fonte di materie prime, dalla lana dei tessuti tradizionali al corno e all’osso indispensabili per la coltelleria, fino al corallo lavorato nella gioielleria.

Dal mondo animale prendono il via d’altronde numerose ispirazioni per comporre i motivi delle tessiture, le decorazioni delle ceramiche e tante altre forme espressive che, nascendo dalle figure della natura, danno vita a qualcosa di favoloso, frutto della fantasia e della creatività dell’artigiano.

Gli espositori della 57a edizione della Fiera sono chiamati a realizzare un pezzo unico, proprio a tema Animali Favolosi, che troverà posto all’interno degli spazi assegnati a ciascun artigiano e che sarà segnalato con un allestimento apposito, in modo da creare un vero e proprio percorso nel percorso.

La manifestazione sarà impreziosita dalle creazioni del DMogoro Workshop​, il collettivo di interior designer che fonde la creatività alla manualità dell’artigiano, per un risultato che coniuga tradizione e innovazione.

L’iniziativa, col sostegno del Comune di Mogoro, si propone di diffondere la cultura artigianale attraverso la creazione di oggetti d’arredo nati dal sodalizio tra maestri artigiani, architetti e designer.

Visitare la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna offrirà inoltre al pubblico l’occasione di degustare prodotti enogastronomici tipici e di scoprire così i sapori e la genuinità della tradizione culinaria locale.

Dedicata all’arte locale ma con una vocazione internazionale, la manifestazione patrocinerà le attività di CooperAction​, un’associazione attiva nella promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della collaborazione attraverso l’organizzazione di iniziative formative, culturali e sociali.

CooperAction presenterà un lavoro dal titolo “Sardinia: the mysterious Island” alla XIV Conferenza Internazionale sul Tappeto Orientale, (Washington DC, 7 - 10 giugno). Al centro dello studio, l’arte della tessitura sarda, molto antica e radicata nel territorio: in essa si ritrovano dettagli, stili di lavorazione e decorazioni comuni a manufatti analoghi di larghissima parte del mondo antico. Corrispondenze estremamente interessanti, frutto dell’influenza e dello scambio coi numerosi popoli provenienti dall’Africa, dalla Mesopotamia e dalla Turchia che nei secoli sono venuti in contatto con le popolazioni locali.

Sito​: www.fierartigianatosardegna.it

Facebook​

Twitter​

Instagram​