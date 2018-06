S'Ardia BOT: Disponibile il BOT Telegram dell’Ardia di Sedilo

Come funziona? Il funzionamento del BOT è molto semplice, una volta installata l’applicazione di Telegram, cercando l’utente @ardia_bot, si potrà avviare la chat.

programma

Una volta attiva, per conoscere ildella festa basta digitare il comando /calendar sulla chat. Tramite il BOT l’utente potrà inoltre ricevere in automatico gli aggiornamenti sul programma e sugli eventi della festa

Per sapere invece se la propria posizione è sicura all’interno del Santuario, cliccando su [Invia posizione] dall’icona a forma di graffetta e aspettando una decina di secondi, verrà mandato un messaggio che dirà se in quel punto c’è il percorso dei cavalieri oppure se è una zona interdetta al pubblico.

Altra peculiarità del BOT è che i giorni dell’Ardia, il 6 e 7 luglio, sarà possibile seguire in real-time la posizione dei cavalieri, dalla consegna delle pandelas all’arrivo al Santuario. In questo modo ognuno potrà seguire il percorso dell’Ardia in diretta dal proprio smartphone o tablet.

La creazione del BOT è stata resa possibile grazie al Sistema Informativo Territoriale del Comune di Sedilo realizzato diversi anni fa da Nordai s.r.l. con la piattaforma GeoNue - che pubblica i dati sulla sicurezza del percorso dell’Ardia attraverso mappe interattive e li condivide in open data conformi alle indicazioni della direttiva INSPIRE e alle indicazioni AgID.

Per ulteriori info: http://www.santuantinu.it/s-ardia/bot/





Associazione Santu Antinu

cell: 348.3051166 | email: info@santuantinu.it