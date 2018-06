A Chiaramonti la festa del tennis giovanile

Il Tennis Club Chiaramonti continua a sostenere e promuovere attività motorie e sportive rivolte principalmente ai giovani.



A conclusione del corso di addestramento e per festeggiare i 40 anni della società presieduta da Alessandro Muroni, il tennis Club ha organizzato il primo torneo provinciale di tennis denominato “I Giovani Crescono”, rivolto agli atleti nati dal 2004 al 2013, patrocinato dal Comune di Chiaramonti e sponsorizzato dall’Acli Sassari e Associazione Fap Acli (Federazione Anziani e pensionati) di Sassari, da “Paranoia” energy-drink, dalla Purina “alimenti per animali”, dalla Montesu Mobili di M.C.Montesu e dalla ditta Antonio Medos, Domenica 10 giugno presso i campi del TC Chiaramonti siti in località “Paris de Cunventu”, alle ore 09:00 si è dato inizio al torneo che ha visto la partecipazione di 36 atleti provenienti dai circoli di Chiaramonti, Pattada, Bonorva, Osilo, Ploaghe, Ittiri, Usini, Tissi, Accademia di Sassari e Ipertennis di Ottava (SS).



Il torneo con la formula “RODEO” si è svolto in un giorno, si sono creati due tabelloni (Gruppo A e Gruppo B) creati seguendo il criterio di far incontrare giocatori di livello tecnico ed età il più simile possibile.

I bambini (Gruppo A) hanno giocato due partite a 11 punti senza servizio e campo ridotto, dando vita ad un torneo emozionante e molto equilibrato. Alla fine dei giochi sono arrivati in finale i bravissimi atleti, Eva Piras di Tissi e Guido Luca di Sassari.



L’incontro è risultato avvincente e dopo una leale e combattuta partita, l’ha spuntata il promettente Guido Luca. Gli adolescenti (Gruppo B) hanno giocato inizialmente due set di quattro games con la regola del punto secco sul 40 pari. Successivamente ridotto ad un solo set per problemi di tempo, proprio a dimostrazione del grande equilibrio e notevole capacità di palleggio di diversi atleti. Dopo tutta la fase eliminatoria, la finale, animata da un folto e rumoroso pubblico assiepato sugli spalti del palazzetto dello sport, è stata giocata dalla portacolori locale Giada Unali e dall’osilese Antonio Piana che ha prevalso sulla giocatrice chiaramontese.



A conclusione dei giochi gli organizzatori del torneo, hanno previsto l’incontro finale tra i promettentissimi Luca Guido, vincitore Gruppo A e Antonio Piana, vincitore Gruppo B. L’incontro ha voluto evidenziare e porre sullo stesso piano due bravi atleti che hanno giocato in campo ridotto. La partita è stata appassionatamente seguita da tutti i presenti che hanno applaudito i due vincitori del torneo. Alla fine dei giochi si è provveduto ad effettuare la premiazione. L’intensa giornata sportiva e di aggregazione sociale, è stata sapientemente curata nei dettagli dagli organizzatori, facendo in modo che ai tanti convenuti non mancasse proprio nulla.



A conclusione della bellissima giornata il segretario Mario Pinna ha nome di tutto il Tennis Club Chiaramonti ha voluto ringraziare tutti i partecipanti, gli sponsor, la Croce Azzurra Chiaramonti, il gruppo cuochi e tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo libero al servizio della manifestazione ribadendo che si è riusciti a raggiungere lo scopo principale, ovvero quello di costruire un percorso educativo alla cultura sportiva, intesa a favorire il benessere psico-fisico, consolidando l’attività anche nell’aspetto competitivo, considerato come fattore di crescita civile e umana, nel rispetto delle regole condivise e conseguentemente favorendo iniziative atte all'integrazione e all’inclusione sociale





Download

Tags