Franco Arminio in Sardegna con Resteranno i canti

Dal 20 al 25 giugno il poeta e paesologo Franco Arminio sarà in Sardegna per presentare il suo nuovo libro, “Resteranno i canti” (157 pag., Bompiani, 2018).



Coordinato dall’ Associazione Paensieri , il tour di Franco Arminio in Sardegna si avvale del contributo di associazioni e Comuni sardi. Tra questi, c'è l'associazione Pararrutas di Isili, che ospiterà la prima data del tour, col patrocinio del comune: mercoledì 20 giugno alle 18.30 nei ruderi di Casa Pisano, in via Garibaldi.





Giovedì 21 giugno Franco Arminio sarà alla biblioteca provinciale Emilio Lussu di Cagliari (Villa Clara, Parco Monte Claro) alle 18, all’interno della rassegna Genius Loci, evento del progetto di promozione della lettura Street Books dell’associazione Miele Amaro-Il Circolo dei lettori.



La poesia si sposta poi in montagna, dove il comune di Desulo e l'assessorato alla cultura accolgono il poeta il 22 giugno nella piazzetta panoramica fronte Bar Centrale, alle 18.00.



Il 23 sarà il turno di Belvì (piazzetta delle letture, via Lamarmora, alle 21.30), che darà spazio ad Arminio all'interno della rassegna letteraria Cadiras in pratza, a cura di Centro Commerciale Naturale e Comune di Belvì.



Domenica 24 giugno San Teodoro apre le sue porte ai versi di "Resteranno i canti", che verranno presentati in Piazza Mediterraneo, fronte ufficio turistico, alle 21, grazie al contributo del Comune, assessorato alla cultura e Icimar (Istituto delle civiltà del mare).



Oristano sarà l’ultima tappa del tour di Arminio, il 25 giugno da Librid , in Piazza Eleonora n. 4, alle 18. La serata dal titolo “Paesi e paesaggi, dialoghi tra scienza e poesia”, in cui Franco Arminio dialogherà con Maurizio Mulas, docente agrario, è parte del progetto di riqualificazione ambientale “Siguros pro Natura” dell’organizzazione non governativa Osvic.



Franco Arminio è uno dei poeti attualmente più noti in Italia . Vive in un paese, Bisaccia, di 4mila abitanti, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato oltre venti libri, mentre, come paesologo, si occupa della difesa dei paesi. In Sardegna presenterà “Resteranno i canti”, la sua ultima raccolta di poesie, che sta riscuotendo enorme successo (è alla seconda ristampa dopo un solo mese).



Paensieri, invece, è un’associazione di promozione sociale che si occupa di eventi culturali, recupero delle tradizioni e formazione.



Tutte le informazioni sul tour di Franco Arminio sono disponibili scrivendo all’indirizzo e-mail paensieri@gmail.com o visitando la pagina Facebook: Paensieri (@paensieri).





