L’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno di Cagliari approda per il quarto anno in Spagna, ospite della manifestazione “Passione Italia” che si terrà presso il Matadero di Madrid dal primo al 3 giugno 2018, grazie alla sinergia con il Circolo Sardo Ichnusa, l'Istituto Autonomo Sardo Fernando Santi, la Regione Autonoma della Sardegna, l’Ambasciata d’Italia a Madrid e la Camera di Commercio Italiana in Spagna.

Si tratta di “SU CUNTZERTU ANTIGU” (Myriam Costeri, Federica Lecca, Gloria Atzei, Sebastiana Fodde, Angelica Fadda).

Su Cuntzertu Antigu rappresenta il primo ensemble di musica tradizionale sarda tutto al femminile. Composto da cinque eclettiche musiciste, porta in scena uno spaccato di sonorità etniche/tribali isolane, attraverso strumenti antichi e danze che si rifanno a ritualità propiziatorie. Si tratta di un originalissimo progetto che fonde musica e ballo e che, nonostante la sua importante valenza antropologica, si rivela come gioioso momento di festa in grado di coinvolgere piacevolmente i partecipanti. Le cinque musiciste, oltre ad avere un repertorio fisso giocano, durante l'esibizione, sull'improvvisazione con una potenzialità di variazioni che rendono ogni concerto un evento unico e irripetibile. Il concerto si rivela un portare allo scoperto e far palpitare il cuore di un'isola, all'unisono con quello dei partecipanti. Sotto i riflettori anche l'eccezionale bellezza del costume sardo e dei suoi gioielli, anch'esso portale d'accesso verso simbologie, magia, antichi saperi e manifatture. La mission delle musiciste si allarga inoltre, dalla musica a un discorso più ampio che riguarda l'espansione dell'identità isolana, nell'ottica di una proiezione dell'economia sarda verso nuovo orizzonti internazionali. Tutte le artiste hanno una età under 30.

Repliche il 2 e 3 Giugno 2018. Inoltre, dopo il debutto, l’ensemble sarà al centro di alcune conferenze/spettacolo sulle peculiarità della nostra Isola.

PASSIONE ITALIA è un grande appuntamento con le eccellenze della gastronomia, turismo, artigianato e cultura italiana, giunto quest’anno alla decima edizione.

L’evento è realizzato in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana. Grazie alle numerose attività organizzate, Madrid si converte per tre giorni nel centro di gravità delle eccellenze del Belpaese, con un ampio programma di attività culturali, commerciali e promozionali, aprendo le porte a tutti gli appassionati dei prodotti Made in Italy che potranno accedere gratuitamente all’evento (nel 2017 si sono registrate oltre 20.000 presenze).