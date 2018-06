Nuove disposizioni dei posti assegnati per il concerto del 50th Anniversary Tour dei Jethro Tull

Dall'Arena Sant'Elia al nuovo spazio nella Fiera di Cagliari: il cambio di sede dell'atteso concerto del 50th Anniversary Tour dei Jethro Tull di Ian Anderson, che fa tappa nel capoluogo sardo il 21 luglio, non dovrebbe comportare contrattempi per chi ha già acquistato i biglietti in platea. Gli organizzatori della cooperativa Vox Day hanno infatti provveduto a ridistribuire i posti nella nuova piantina, rispettando quanto più possibile le posizioni previste per l'Arena Sant'Elia (le variazioni riguardano la sola platea, non i posti in tribuna centrale e tribuna disabili).

Per evitare comunque ogni eventuale disguido, gli spettatori già in possesso dei tagliandi sono invitati a verificare la disposizione dei posti assegnati sulla nuova pianta all'indirizzo www.studiout.it/voxday/pianta-arena-in-fiera.pdf.

Chi non fosse soddisfatto della nuova locazione, avrà quindici giorni di tempo, a partire da lunedì 28 maggio e fino all'11 giugno, per richiedere il rimborso del biglietto (mentre non potranno essere effettuati cambi di posizione) presso il punto vendita nel quale è stato acquistato.