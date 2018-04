mostra internazionale dell'artigianato di Firenze

Sardegna

Rosso Sardegna: Il Filo Rosso delle Donne Sarde tra arte, artigianato e impresa.



Firenze, 21-22 aprile 2018

Programma della manifestazione

21 Aprile

22 Aprile

Lagiunge alla 82esima edizione e quest'anno, per la prima volta, lasi presenta con uno stand istituzionale.Tra gli eventi in programma ci saràFortezza da Basso, Sala della SchermaPalazzo Pitti, Sala del FiorinoOre 10,00 - 13,00Fortezza da Basso, sala della SchermaRosso SardegnaConvegno sulle eccellenze dell'artigianato e dell'imprenditoria sardeIntervengono: Anna Gardu, Ignazia Tinti; Sara Carboni, Valentina Sulas, Francesca Re, Carmina Conte e altreOre 15,00 - 17,00Palazzo Pitti, Sala del ForinoIl Filo e l'infinito di Maria LaiConvegno sulla vita e l'opera di Maria LaiIntervengono: Eike Schmidt, Laura Donati, Caterina Virdis, Pietro Clemente, Anna Dolfi e altriOre 14,30 - 18,00Fortezza da Basso, Sala della SchermaDiscovering SardiniaEvento di disseminazione alla scoperta del territorio della provincia di NuoroOre 9,00 - 13,00Piazza Santa Croce, 19 Sede ACSITPro S'AssotziuSeminario di progettazione per il coordinamento donne FASI e il coordinamento Giovani FASI del centro sud e nord est