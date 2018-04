Villacidro Skyrace presenta il suo sponsor tecnico: SCOTT!

SCOTT Villacidro Skyrace è orgogliosa di presentarvi lo sponsor tecnico di questa edizione: parliamo di

È uno sponsor che abbiamo fortemente voluto e cercato perché SCOTT significa movimento e sport all’aria aperta.





Mountainbike, road bike, moto, sci, qualsiasi sport outdoor vi venga in mente e quindi chiaramente anche skyrunning, SCOTT ha un prodotto pensato appositamente per dare il massimo.

Un’azienda che si pone al top di ogni disciplina anche con i propri team.





Lo dimostra anche la recente vittoria della nostra compaesana Elisabetta Curridori che domenica scorsa si è laureata campionessa italiana di Duathlon. un orgoglio tutto villacidrese!









Insomma, non poteva esserci sponsor migliore per poter interpretare la nostra passione per lo sport in montagna e il nostro stile di vita!









Il nostro motto, ormai lo sapete, è Get Fast Go High, quello di SCOTT è #NOSHORTCUTS un binomio vincente per una gara unica ed eccezionale: la Villacidro Skyrace.