Villacidro Skyrace 2018: La maglia tecnica della VSR18

Amici Skyrunner,

è ormai questione di ore e saremo pronti ad accogliervi per la seconda edizione della Villacidro Skyrace: l’unica Skyrace della Sardegna e tappa inaugurale delle National Series.

Dopo il successo dell’anno scorso, volevamo condividere con voi la maglia tecnica ufficiale di quest’anno.

Vi piace?

Soltanto gli iscritti potranno ricevere questa fantastica maglia running, assieme a tanti altri omaggi, nel Kit Skyrace.

Quest’anno abbiamo optato per il rosso: il colore dei tramonti sul monte Linas e sulle Montagne di Villacidro.

Un motivo in più per approfittare degli ultimi giorni disponibili per iscrivervi e portarvi a casa un gadget da custodire con orgoglio.

Vi aspettiamo.

Get Fast Go High