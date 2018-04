Una Skyrace ricca di Energia!

Villacidro Skyrace vi racconta i partners che contribuiranno a rendere speciale l'edizione 2018: tra questi E.JA Energia e noi, SardegnaEventi24.it:

Iniziamo a parlarvi di E.JA energia: partner sardo, nato esattamente 5 anni fa e primo operatore sardo dell’energia elettrica capace di concentrare il proprio lavoro unicamente nell’isola.

L’intesa con E.JA è stata praticamente immediata: con poche parole è stato facile capirsi e portare avanti l’orgoglio della nostra terra.

La Villacidro Skyrace è una manifestazione che non poteva farsi scappare un partner locale così prestigioso e attento agli eventi sportivi e culturali in Sardegna come E.JA.





Da questa collaborazione ne è nata ben presto un’altra con Sardegnaeventi24.it: quotidiano online di eventi e turismo in sardegna.

La loro pagina Facebook ha oltre 80.000 follower ed è il punto di riferimento per gli eventi in Sardegna.





E.JA e S24 saranno nostri media partner permettendoci di realizzare una diretta facebook di oltre 3 ore, con collegamenti da vari punti del percorso, interviste e tante altre sorprese.

Quest’anno quindi, sarà possibile seguire la Villacidro Skyrace anche su internet!

Noi siamo carichi di energia e voi?!?