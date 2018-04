Oltre i tuoi limiti: Villacidro Skyrace presenta Fabio Secci

Il motto della Villacidro Skyrace è non fermarsi mai (“Get Fast“) per confrontandosi con i propri limiti, sopportare la fatica e superarli “Go High“.

C’è un ragazzo, che incarna alla perfezione questi principi.

Lui è il primo dei grandi atleti che parteciperanno alla seconda edizione della Villacidro Skyrace e che vogliamo presentarvi: Fabio Secci.

Siamo davvero orgogliosi e felici della partecipazione di Fabio, villacidrese di 35 anni che adesso vive a Londra e porta avanti con grandissima passione il suo amore per lo sport.

Fabio è un atleta speciale, come tutti gli atleti della Skyrace, ma con qualcosa in più: non servono tante parole, vi basta guardare il video del suo allenamento

Potete seguire i suoi allenamenti e le sue imprese direttamente nel suo sito f-yourlimit e sui suoi canali social Fabio Secci IG Fabio Secci FB

Fabio ci teneva tantissimo a tornare nel suo paese d’origine e per questo ha deciso di onorarci della sua presenza partecipando alla Santu Miali Fast Hike!

Non verrà solo ma sarà accompagnato da altri tre ragazzi dell’adaptive team di cui fa parte: Lino Cianciotto – Francesco Falqui – Mario Cabriolu.

Il team Fyourlimit che presenzierà a questo evento è supportato da Alps Italia, Porzio Group e comitato italiano Paralimpico Sardegna.

Pensiamo che conoscere Fabio, la sua storia, i suoi amici sia un motivo in più per partecipare alla ormai imminente Skyrace di Villacidro.

Iscrivetevi per non perdere questa occasione: Villacidro Skyrace una gara unica, con atleti unici.

Get Fast Go High