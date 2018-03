Il Coni Sardegna, in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Sanità, comunica l’avvio del progetto A Chent’Annos in Salude rivolto alla popolazione con oltre 65 anni di età. Il progetto prevede 3 ore di attività fisica settimanale da effettuarsi presso una delle strutture in possesso dei requisiti minimi e con personale qualificato dal Coni.



Ogni partecipante dovrà effettuare una visita medica preventiva per l’ottenimento del “certificato non agonistico alla pratica sportiva” ed iscriversi presso una delle palestre sul territorio.



Per informazioni contattare direttamente la struttura più vicina.

Vai al sito: http://sardegna.coni.it/sardegna/sardegna/notizie/news-sardegna/18775-a-chent-annos-in-salude-2018-palestre-e-tecnici-qualificati-in-tutta-la-sardegna.html