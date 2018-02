I quasi 500 anni della Sartiglia

Nonostante abbia quasi 500 anni, non si può dire che la Sartiglia non se li porti bene. Se infatti i tempi moderni spesso fagocitano la magia della festa tradizionale in nome della professionalizzazione e della spendibilità al pubblico, gli eventi in occasione del Carnevale Oristanese rimangono ancora molto sentiti dal pubblico locale e affascinanti per i forestieri.



E la Sartiglia del Martedì, storicamente organizzata dal Gremio dei Falegnami, grazie ad un minor numero di presenze, ancor meglio aiuta a godere questo spettacolo con la stessa passione che da secoli anima questa manifestazione.





Sugli spalti ancora si vocifera delle mancate pariglie della Domenica , una decisione che non ha mancato di creare polemiche per la sua singolarità, forse per questo clima di tensione e sicuramente a causa del vento che imperversa su Oristano provocando notevoli oscillazioni della stella, il primo centro tarda ad arrivare e bisogna aspettare addirittura l’undicesima discesa per poter fare il primo brindisi di vernaccia , o perlomeno il primo brindisi giustificato perché è oggettivamente impossibile stare sugli spalti con quelle temperature ed aspettare undici discese senza assaggiarne, dunque di seguito una cronaca scandita dai brindisi dei momenti salienti della Sartiglia:

Primo brindisi : passaggio di Eleonora che è pur sempre Eleonora Secondo brindisi: incrocio sotto la stella del Componidori Andrea Solinas con su Segundu

Terzo brindisi : tentativo, seppur andato a vuoto, del Componidori della Domenica a cui va pur sempre tributato un certo rispetto Quarto brindisi : prima stella centrata

Dal quinto al ventunesimo brindisi : simbolico omaggio per ognuna delle 18 stelle centrate

Dal ventiduesimo al ventiseiesimo brindisi : 5 stelle d’oro assegnate a cinque cavalieri che hanno completato la doppietta tra Domenica e Martedì

Ventisettesimo brindisi : una notevole Remada del Componidori del Gremio dei falegnami Brindisi della staffa.



Un totale di 28 brindisi, 18 stelle centrate, 5 stelle d’oro e una bella Remada, non male per una Sartiglia che non sembrava nata sotto i migliori auspici.

Degne di nota anche le pariglie con almeno 4 o 5 formazioni che hanno regalato figure complesse in corsa nonostante condizioni climatiche non del tutto favorevoli e riconciliato il pubblico trepidante, con uno dei momenti più sentiti dell’intera festa. Sostanzialmente il solito fantastico spettacolo e la consapevolezza di aver partecipato ad un rito collettivo che ancora emoziona e non lascia l’impressione di aver visto qualcosa di artefatto e costruito sulle esigenze dei turisti che invece mostrano di apprezzare le manifestazioni sincere e incontaminate.