La Sartiglia: un’emozione lunga 500 anni

, abbiamo potuto vedere La Sartiglia del Gremio dei Falegnami da una posizione privilegiata: la tribuna B . Posta ai piedi del sagrato della maestosa Cattedrale di Santa Maria Assunta, la tribuna si affaccia sul percorso della corsa alla stella, in Via Duomo.



Davanti a noi pende il nastro verde con la stella, ambita da su Componidori e i suoi cavalieri, di fianco la tribuna dei tamburini che presto prenderanno posto e scandiranno con i loro ritmi le diverse fasi della giostra. Martedì 13 febbraio, grazie ae a, abbiamo potuto vedere. Posta ai piedi del sagrato della maestosa Cattedrale di Santa Maria Assunta, la tribuna si affaccia sul percorso della corsa alla stella, in Via Duomo.

La trepidante attesa è interrotta dal rumore in lontananza dei trombettieri e tamburini: è l’annuncio dell’arrivo del corteo. Sfilano davanti a noi i protagonisti della manifestazione. Dai rappresentanti del Gremio, ai tamburini e trombettieri, fino al gruppo compatto dei 120 cavalieri guidato da su Componidori , Andrea Solinas. Scroscia l’applauso del pubblico, e noi con loro, mentre il capocorsa benedice con sa Pippia ‘e maiu , il doppio scettro di pervinche e viole mammole. Tutti i cavalieri si concentrano nello slargo di Via Cagliari, da dove attendono trepidanti la decisione de su Componidori di concedergli, o no, l’onore di scendere alla stella. Ma prima assistiamo all’inizio ufficiale della corsa.



Su Componidori e su Segundu, Alessio Garau, giungono al trotto e sotto la stella incrociano per tre volte la spada . Ora tutto è pronto . Il primo a tentare la sorte è proprio su Componidori per il Gremio di San Giuseppe. Armato di spada e al galoppo percorre la via che da Piazza Manno (dove anticamente sorgeva la Reggia Giudicale) lo conduce alla Via Duomo. La stella l’aveva già infilzata domenica, quando su Componidori del Gremio dei Contadini era Antonio Giandolfi, guadagnando la stella d’argento. Purtroppo però, la possibilità di essere premiato con quella d’oro sfuma, la stella viene toccata ma non rimane infilzata.



Dopo di lui si sussegue la sua pariglia, su Segundu e su Terzu, e poi la pariglia che ha guidato la corsa domenica 11 febbraio. Dopo di loro su Componidori, concede l’onore di tentare la sorte a numerosi cavalieri, in tutto si avranno 89 discese. Il primo a coglierla sarà Bernardino Ecca, ottenendo la stella d’oro. La competizione con il Gremio dei Contadini è stata rinnovata anche quest’anno, arrivando a cogliere 2 stelle in più della domenica (18 a 16), tutte con la spada. Infatti, le ultime discese con su stoccu de su Componidori e de su Terzu, Gianluca Russo, non hanno avuto fortuna. La corsa alla stella è giunta quasi al termine, manca però una delle fasi più emozionanti della manifestazione: sa remada. La benedizione di chiusura da parte del capocorsa che nuovamente al galoppo percorre l’intero percorso, ma con una variante. Questa volta mostra il suo coraggio e la sua abilità, oltre che il legame con il cavallo, stando supino sulla sella e facendosi condurre dal suo destriero mentre benedice con sa Pippia ‘e maiu. La Sartiglia è terminata, il corteo dei cavalieri si ricompatta per spostarsi in Via Mazzini e proseguire con le pariglie.



Ci alziamo in piedi e applaudiamo, gridando: Attrus annus mellus!