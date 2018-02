Diretta Streaming Sartiglia 2018

Grazie alla Fondazione Sa Sartiglia ONLUS e alla collaborazione con EJATV anche quest'anno la Sartiglia sarà trasmessa in Streaming HD in 3 lingue (sardo, inglese, italiano).

Per tale ragione, la Fondazione Sa Sartiglia offre a a tutte le testate on-line, ai siti di informazione, ai portali del turismo o promozione culturale, l'opportunità di diffondere in maniera gratuita la diretta dell'evento.

Inoltre, attraverso i canali You Tube ufficiali della Fondazione Sa Sartiglia e di Ejatv, potranno essere condivisi decine di contenuti di approfondimento che consentiranno anche a chi non potrà essere a Oristano, di vivere la Sartiglia in ogni particolare e conoscere da vicino i protagonisti.

Le dirette:

DOMENICA 11 FEBBRAIO: dalle ore 11.00 alle ore 18.30

MARTEDI 13 FEBBRAIO: dalle ore 11.00 alle ore 18.30

ITALIANO Commento di Luigi Cozzoli, Cristiana Manconi e Tore Cubeddu con la partecipazione di Antonio Sanna

Link live: https://www.youtube.com/ channel/UCHeoweU-m5i0hcr- EpcRXUw/live

SARDO Commento di Alessio Mura, Alessandro Martometti

Link live: https://www.youtube.com/ channel/ UCbWW04Bhew4hrNWUREfSTmA/live

INGLESE Commento di Bettina Brovelli e Jérôme Bouteiller

Link live: https://www.youtube.com/ channel/UCHGWqPLzD5_ 1qWAO6yoQE2A/live

DIRETTA SOCIAL

Quest'anno la Sartiglia sarà in diretta anche su Facebook sulla pagina ufficiale della Fondazione Sa Sartiglia.

In contemporanea, attraverso il live twitting gli spettatori potranno interagire in diretta con i conduttori.

DIRETTA SATELLITARE

Grazie a un accordo tra la Fondazione Sa Sartiglia e Class Horse Tv, la giostra equestre sarà promossa e trasmessa in diretta, domenica 11 febbraio a partire dalle ore 13.30, dal canale satellitare visibile anche sul digitale terrestre nel Lazio e in Lombardia. Class Horse TV è il primo canale televisivo italiano dedicato al mondo del cavallo. Emittente ufficiale degli eventi e delle competizioni FEI e FISE, Class Horse TV trasmette il meglio delle più grandi competizioni internazionali e italiane.

ClassHorseTV è visibile in Italia sul canale 55 di Tivùsat e sul canale 221 di Sky; in tutta Europa e in Medio Oriente su Hotbird. Grazie al satellite sarà visibile in tutta Europa, Africa e Medio Oriente, mentre per il resto del mondo sarà disponibile la diretta web.

MEDIAPARTNER

Trasmetteranno la Sartiglia, in mediapartnership, anche l'emittente regionale di Nuoro Telesardegna, la storica emittente oristanese Supertv, la sassarese SassariTV, Tele Costa Smeralda, il portale eventi e turismo Sardegnaeventi24, la webtv Sardegnalive, Youtg.net, e il portale web de La Nuova Sardegna.