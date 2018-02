SardegnaEventi24.it vi regala La Sartiglia

La Sartiglia è emozione.

Non vi è niente di banale in questa considerazione perché è impossibile definire in altro modo più chiaro quel mix di sensazioni che si possono provare solo ad Oristano nei giorni dedicati alla famosa Giostra.

E' per questo motivo che quest'anno SardegnaEventi24.it ha deciso di regalarvi emozione.

EjaEnergia ha messo a disposizione di SardegnaEventi24.it la possibilità di poter ammirare la Sartiglia del Gremio dei Falegnami di martedì 13 febbraio da una posizione privilegiata, ovvero quella della Tribuna B: si tratta di 4 biglietti che andranno ai reporter dei 4 eventi che da venerdì 2 febbraio a giovedì 8 febbraio registreranno più mi piace una volta postati nella fanpage ufficiale di SardegnaEventi24.it.