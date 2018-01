Ninna Nanna - Animas

Sono da qualche anno una cantante di musica tradizionale: precedentemente mi occupavo di diversi generi, ma l'incontro con Alessandro Melis e il suo amore incondizionato per la nostra terra, per la sua cultura, ha rapito completamente le mie energie, che dedico costantemente allo studio della stessa, nelle modali antiche e nella sue espressione poetica e canora, e ovviamente della lingua.



A questo proposito, pur essendomi cimentata in tutti i canti tradizionali della Sardegna, dal Canto in re, alla Corsicana, dalla Nuoresa, ai balli antichi, ai canti Sacri, sono approdata recentemente all'amore per la lingua Campidanese, che so essere in grave pericolo di estinzione.

E' infatti opinione comune, nnell'ambito delle tradizioni, pensare che il campidanese sia meno adatto ad essere musicato e cantato, poichè reputato poco dolce o poco soave. Le devo confessare che non sono per niente in accordo con questa teoria, e da Campidanese, e abitante di Quartu S.Elena, figlia dell'Hinterland e di paesi limitrofi che come Quartu hanno fatto la storia dell'improvvisazione poetica, ci tengo a portare avanti il messaggio campidanese, dimostrando che in Campidanese si scrive e si canta amorevolmente, come accade in gallurese o in logudorese, che pure sono per me lingue meravigliose.Così in maniera assai naturale sono nate le note di un brano, un brano di pace e amore NINNA NANNA di cui le invio il link se avesse piacere di ascoltarla. https://www.youtube.com/watch?v=1yrDr5jS5PU Animas - Ninna Nanna (video ufficiale) www.youtube.com (P) & (C) 2017 Serenata Blues Produzioniinfo e contatto diretto: tel. 345 76 96 660 - 342 79 82 596 e-mail: guitarmel@hotmail.it https://www.facebook.com/Animas ...Le immagini sono state girate e autoprodotte con grande sacrificio da me medesima e Alessandro Melis, chitarrista e arrangiatore e autore delle musiche di tutto il progetto Animas. In merito al suo chitarrismo mi piace spendere due parole: infatti, Alessandro ha collaborato con nomi importanti del panorama della musica tradizionale sarda, è stato l'unico campidanese ad aver collaborato con grandi nomi della musica sarda, quali Duo Puggioni, Franca Pinna, Giusy del Duo di Oliena. Forse anche l'unico ad avere una consapevolezza così ampia a 360 gradi poichè conosce le modali dell' improvvisazione poetica chitarristica campidanese: tutta questa consapevolezza, sviluppata e coltivata per anni (era adolescente quando venne chiamato da Annamaria e Giovanni, per portare una ventata di novità e freschezza al loro progetto), sfocia ora nel progetto ANIMAS - DE TRADIZIONI CANTENDI, che vede susseguirsi un repertorio variegato, di suoni e colori provenienti da tutta l'isola. Alessandro lo rende unico con l'uso sapiente delle loop station, un tocco di modernità che non per questo compromette il sapore del suono antico.Nessuno attualmente usa un sistema di loop nella chitarra tradizionale, ma su questo argomento potrebbe ben meglio spiegare lui. Mi preme raccontare del nostro brano, NINNA NANNA, scritta durante una trasferta dai nostri cari amici emigrati in quel di Roma...rimasi colpita dall'assetto di guerra in cui Roma versa e mi sovvenne il desiderio di scrivere una ninna nanna, ma una ninna nanna di pace per tutto il mondo: cosi immaginai la nostra terra, la Sardegna, come una bambina dai capelli color dell' oro come i nostri campi di grano, e gli occhi azzurro mare, portatrice di pace e di speranza per tutto il bacino del Mediterraneo e non solo... Spero che il mio messaggio di pace possa arrivare a più persone e quest'immagine di una Sardegna che è figlia nostra e figlia di tutti i figli, e di cui dobbiamo prenderci cura, giorno dopo giorno, nelle piccole azioni quotidiane.Sabrina Sanna Cantante Animas