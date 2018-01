Quando l'artigiano scaccia la crisi

La ricerca di un posto di lavoro diventa sempre più complicata durante la crisi economica, tanto che anche cercare lavoro...diventa un lavoro!



Ma quando ci si sente alle corde, il passato suona alla porta e ricorda a tanti che, quando "lavorare" voleva dire per tutti sporcarsi le mani e spezzarsi la schiena, esisteva un solido nucleo di "coraggiosi" che ha portato avanti l'intero paese, e che oggi rischiamo di dimenticare.



Un "terzo polo" esiste, resiste...ed insiste, e si potrebbe scoprire che non si dice una menzogna nel sostenere che non conosce crisi.

Gli artigiani sono questo zoccolo duro di un Italia globalizzata, in cui da un lato prendono piede ultraspecializzazioni e quei neo lavori dal nome complicatissimo e dall'altro lato l'operaio ed il dipendente pubblico stentano a trovare allocazione.



Il ritorno al passato, la riscoperta di antiche figure dimenticate, ha dei vantaggi cui non pensiamo più: investimenti contenuti, la possibilità di dare libero sfogo alla propria fantasia, la dignità di non vivere lavorando ma lavorare vivendo. Un corso di formazione, per quanto dispendioso, offre infatti la possibilità di acquisire competenze idonee fin da subito ad insinuarsi nel mercato, offrendo qualcosa di unico ed originale se sfruttate a dovere, creando una piazza nuova, e raggiungendo il pubblico stuzzicandolo ed avvicinandolo alle proprie creazioni. Tutto ciò che viene dalle nostre mani è unico e, a differenza dei prodotti in serie, ha un valore molto superiore e duraturo nel tempo.



Qualcuno ricorda i pantaloni a zampa di elefante? chissà se un giorno torneranno di moda...ma pizzi, merletti, ricami, ceramiche, tappeti, gioielli, tutti elementi tipicamente realizzati a mano, sono e saranno sempre attuali e di gran valore. Un valore che potrà al più aumentare. Non c'è da sorprendersi dunque se, oggi, vanno moltiplicandosi le offerte formative dei settori artigianali.



Parallelamente le iscrizioni aumentano, così come i nuovi piccoli marchi, firme coraggiose sui propri artefatti...una parola che la politica ci consegna come sinonimo di falso...ma che qui si ricorda che vuol dire "fatto ad arte". Daniela Langione