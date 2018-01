Sgarbi ha scelto due Opere di Paese d'Ombre

La personale di pittura "Paese d'Ombre " dell'Artista Villacidrese Enzo Cadeddu è terminata il 14 Gennaio, in contemporanea è stato selezionato per far parte della collezione Sgarbi, con due sue Opere archiviate e numerate in una cartella serigrafata con certificato e copie fotolitografico, con firma di Vittorio Sgarbi.