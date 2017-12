Il presepe Blu ftalo in piazza Duomo a Sassari

Da oggi e per tutte le festività, il presepe Blu ftalo donato alla città dall'Accademia di Belle Arti arricchirà piazza Duomo. Per il 2017 l'Amministrazione comunale ha scelto una delle zone più suggestive e nel cuore di Sassari per questa opera, che da anni ogni Natale abbellisce una piazza diversa. Il lavoro, diretto da Federico Soro, docente di Scultura, e da Sisinnio Usai, coordinatore del Dipartimento di Arti visive, è il frutto dell'impegno e delle competenze di allievi e allieve del corso di Scultura dell'Accademia, di Pittura, Grafica e Didattica dell'Arte.