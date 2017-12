Il Tour di presentazione del quarto anno liceale a Rondine parte dalla Sardegna

L'Associazione Rondine Cittadella della Pace torna in Sardegna per presentare il Quarto Anno Liceale d'Eccellenza a Rondine, un’opportunità educativa, formativa e di studio, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e rivolta a 26 diciassettenni di tutte le regioni italiane, per frequentare la classe quarta nel borgo di Rondine a fianco dei giovani di tutto il mondo: per una vera esperienza di intercultura e un anno di scuola unico per formarsi come cittadini del mondo capaci di affrontare le complesse sfide della contemporaneità e definire il proprio percorso di vita.





Fino al 7 dicembre, i nostri rappresentanti insieme ai giovani che hanno partecipato al progetto porteranno il valore del percorso formativo all'interno delle scuole dell’Isola per dare la possibilità agli studenti della Sardegna di conoscere questa straordinaria offerta formativa.



Un’opportunità di cui hanno già fruito 8 studenti sardi grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna che ha colto fin dall’inizio la potenzialità del progetto che oggi ha già visto i suoi primi frutti importanti: tra questi ricordiamo la studentessa Chiara Ledda, che ha frequentato lo scorso anno il Quarto Anno Rondine ed ha appena vinto il Social Innovation Alghero promosso dall'associazione Rumundu che le darà la possibilità di realizzare il proprio progetto di ricaduta sociale sul territorio di Alghero ideato durante il percorso di studio a Rondine che ha l’obiettivo di valorizzare la multiculturalità della città promuovendo la riqualificazione e l’integrazione.



Dopo i primi incontri di ieri nella città di Nuoro presso il Liceo Scientifico e Linguistico Enrico Fermi e il Liceo Scientifico Sebastiano Satta oggi sono ben quattro appuntamenti nella città di Cagliari a partire dalle ore 10.00 presso il Liceo Eleonora d'Arborea, alle ore 13.30 presso il Liceo Classico G.M. Dettori, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso il Liceo Scientifico Statale Michelangelo e nel secondo pomeriggio presso la sede delle Acli Provinciali di Cagliari.



Gli incontri proseguiranno il 6 dicembre al Liceo Enrico Fermi di Alghero e il 7 dicembre al Liceo Classico D.A. Azuni di Sassari. Il ciclo di incontri permetterà non solo di conoscere l'offerta formativa di Rondine, ma anche di effettuare la preiscrizione per poter accedere ai contributi a sostegno della partecipazione degli studenti al progetto. Oppure sarà possibile iscriversi tramite il bando reperibile nel sito http://quartoanno.rondine.org/ entro il 9 gennaio 2018.



Per informazioni scrivere a segreteria@quartoanno.rondine.org.



About Rondine

L’associazione Rondine Cittadella della Pace, è un’organizzazione internazionale che da vent’anni lavora per favorire la promozione del dialogo e la risoluzione del conflitto a tutti i livelli, dal quello interpersonale a quello politico, armato e internazionale. Un lavoro che si rivolge soprattutto ai giovani proponendo progetti che promuovono il confronto, il dialogo e la formazione a diversi livelli per costruire relazioni di pace e azioni concrete sui territori per promuovere cambiamento sociale. Il progetto centrale è la World House (già Studentato Internazionale) un programma rivolto a giovani provenienti da Paesi interessati da conflitti attuali o recenti (Medio Oriente, Caucaso, Balcani, Africa, America) che accettano di convivere con il proprio nemico imparando ad affrontare il conflitto in maniera creativa. Un'esperienza internazionale di impegno civile di due anni che permette di sperimentare processi innovativi attraverso l’alta formazione e percorsi esperienziali per prepararsi consapevolmente a essere agenti di cambiamento in contesti ad alta conflittualità.