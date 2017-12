Natività e Creazione allo spazio Domo de Arte

Nasce un nuovo spazio al centro di Sassari, già sede di un laboratorio artistico, oggi rinnovato e adibito a luogo attrezzato per eventi culturali in genere con un occhio di riguardo per l'arte contemporanea sarda, intendendo non solo artisti nati in Sardegna ma in senso più ampio operanti nell'isola, aperta inoltre a scambi con operatori d'oltremare.



Domo de Arte "spezza una lancia" nei confronti del tanto denigrato Centro Storico di Sassari (dove purtroppo in alcune zone regnano degrado ed abbandono) contribuendo ad arricchire quello che è in realtà un centro pulsante di vita.

negozi, botteghe, studi professionali, locali notturni, ristoranti e pub sono presenti in gran numero in quello che è il cuore della città di Sassari, da sempre città mercantile e produttiva. uno spazio d'arte al centro città, curato e voluto da chi non si è improvvisato nel settore ma, al contrario arriva da lunga esperienza teorica e pratica in ambito artistico e organizzativo.



La gallery ha iniziato la sua attività con una mostra collettiva in occasione di Sa Die de sa Sardigna proseguendo poi con alcune mostre personali. l'inaugurazione ufficiale è stata l'otto settembre, una data simbolica per diversi motivi, da allora l'attività di Domo de Arte è stata incessante, in due mesi, lo spazio ha ospitato, due installazioni ambientali, cinque mostra personali e due collettive, la terza collettiva, imminente, è prevista per venerdì 8 dicembre 2017, e si concluderà la vigilia di Natale, il 24 dicembre.



14 artisti, tutti professionisti che insieme daranno vita ad un'evento d'arte, propositivo di nuovi spunti, virtuosismi che hanno ance un valore intrinseco, di concetto, ripercorrendo gioie e dolori personali e sociali, ognuno a suo modo, ognuno con la sua personalità concentrandole su una tela, una tavola o uno scatto fotogragrafico Partecipanti Alessio Onnis Antonella Pacifico Davide Mura Dario Caria Francesca Truddaiu Francesco Zolo Marcella Masia Marcello Dongu Marina Scardacciu Nina Trudu Olga Murgia Renato Fancellu Salvino Gaspa Silvia Sechi Torralba