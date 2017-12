Un workshop di teatro a Sassari con il maestro Roberto Boassa

Un nuovo appuntamento con la formazione teatrale a Sassari: all'interno del ciclo di seminari "FormAttori di Tribù", promossi dall'Associazione ArtsTribu con il Patrocinio di Comune di Sassari e la preziosa partnership di Via Roma 105, Il Vecchio Mulino, Libreria Koiné e DomoRuja B&B.



Il 16 e 17 Dicembre Roberto Boassa, attore di cinema e teatro e formatore, renderà protagonisti gli allievi di un cammino per prendere consapevolezza del proprio corpo, della propria voce e respiro, ma anche del proprio istinto e della propria spontaneità, per il raggiungimento di una recitazione credibile e naturale.





Un nuovo, imperdibile appuntamento, dopo il primo workshop tenuto da Federico Pacifici, per tutti gli attori e appassionati, con un maestro d'eccezione. Il workshop, che si terrà nei locali di Via Roma 105, è un'esperienza intensiva rivolta sia ad attori che ad appassionati che vogliano approfondire la conoscenza non solo del teatro, ma di vere e proprie tecniche per migliorare la propria consapevolezza di sé e fiducia in sé stessi.



Roberto Boassa, attore e formatore, ha lavorato, fra gli altri, con Francesco Origo e la compagnia Çàjka, Pierfranco Zappareddu e in numerosi progetti per la TV, in Italia e all’estero. Il numero di posti è limitato: il termine ultimo per iscriversi è fissato entro il 13 Dicembre.



Prenotazioni e informazioni al 3460975646 o all’indirizzo www.artstribu.it .