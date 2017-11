Birra artigianale: anche in Sardegna si festeggia il Bastarda Rossa Day

La migliore birra artigianale alle castagne, secondo il Mondial del Bière di Strasburgo, arriva dalla Toscana e sta per invadere i banconi di numerosi publican in Italia e all’estero.

Sono quattro i locali in Sardegna che hanno aderito all’iniziativa: Birroteca Fermentazioni Spontanee di Iglesias, L’era di Mappo di Quartu S. Elena, Birroteca Il Merlo Parlante di Cagliari e BNO di Sassari invitano il pubblico a testare le novità apportate dai fratelli Claudio e Gennaro Cerullo, titolari di Birra Amiata, alle loro birre di punta ottenute con spezzato o farina di castagne.

La pluripremiata Bastarda Rossa, giudicata tra le prime dieci migliori birre al mondo al Mondial del Bière di Strasburgo nel 2011, e la sua variante Bastarda Bionda, perdono infatti un po’ delle note amaricanti e astringenti tipiche di questa specialità, per farsi più beverine e andare incontro alle tendenze italiane ed europee. Se con le nuove ricette la prima, omonima della varietà amiatina IGP, vira verso lo stile tedesco “Alt Beer” marcando gli accenti di caramello e nocciola, quella Bionda al miele di castagna apparirà anche più dolce e aromatica al palato. Non cambia invece la formula della Bastarda Nera che del Cecio IGP di Arcidosso prende il colore scuro: l’Imperial Stout torna alle spine del Festival per farsi notare in consistenza, grado alcolico (10.5%) e sentori unici di caldarroste e cioccolato fondente. Ma la castagna è un frutto prelibato da gustarsi anche fuori dal bicchiere, perciò i publican non mancheranno di preparare pietanze alle castagne da accompagnare alla degustazione.

Il Festival coinvolgerà in tutto 64 tra pub e birroteche sparse in 12 regioni italiane e, per la prima volta dal 2014, anche 8 birrerie estere tra Londra (The Italian Job), Varsavia (Berut Hummus&Music Bar, Kranen Rum Bar, Grizzly Gin bar), Parigi (Le Triangle) e Siviglia (Cervezeria Rio Azul), dove questo speciale tipo di birra artigianale è da sempre molto apprezzato, soprattutto nelle stagioni più fredde.

L’internazionalizzazione del BRDay, vera novità di quest’anno, consentirà non solo di continuare ad esportare uno stile birrario tipico italiano, ma segnerà al contempo un’opportunità di rilancio del territorio amiatino, messo a durissima prova negli ultimi tempi dal cinipide galligeno, il parassita responsabile del deperimento del castagno.

Per Birra Amiata, che dalla sua nascita nel 2006 ha sempre lavorato per diffondere la cultura di un prodotto e di un frutto sinonimi di tipicità ed eccellenza agroalimentari italiane, il Festival diventa anche più importante in un momento in cui il nostro Paese torna a festeggiare un buon raccolto a livello nazionale, sia in termini quantitativi (+il 25% rispetto al 2016) che qualitativi.

E’ sempre all’insegna della creatività, indispensabile ingrediente del lavoro del mastro birraio e del successo della tre giorni dedicata alla birra artigianale di qualità, che vede la luce un altro prodotto, questa volta squisitamente letterario, realizzato tra le mura dello stabilimento toscano. S’intitola Cara Castagna l’e-book sulle peculiarità del frutto e sulla storia della birra alle castagne offerto a tutti i clienti che ne avranno apprezzato l’unicità durante Il BRDay. L’e-book può essere richiesto anche direttamente al birrificio al seguente indirizzo: brday@birra-amiata.it. Grazie al successo dell’anno scorso, verrà infine riproposta l’iniziativa dedicata ai collezionisti di memorabilia: a chi avrà degustato tutte le birre alla castagna saranno regalati i sottobicchieri celebrativi dell’evento.

Birra Amiata è un micro birrificio artigianale nato nel 2006 ad Arcidosso (GR) alle pendici del Monte Amiata da un progetto di Claudio e Gennaro Cerullo, Patrizia Corsini e Carla Corsi, a cui recentemente si sono aggiunti anche Silvio Pignone e Michele Cavalli. L’obiettivo è sempre stato quello di unire la passione per la birra artigianale con la possibilità di far conoscere al pubblico di appassionati un territorio bello e incontaminato quale si presenta il Monte Amiata. Per questi motivi il birrificio è contraddistinto dall’utilizzo equilibrato di prodotti tipici della zona (oltre alla castagna lo zafferano purissimo di maremma ed il miele di marruca) e da un continuo riferimento al territorio attraverso i nomi delle birre e delle etichette.





I Pub aderenti in Sardegna

BIRROTECA IL MERLO PARLANTE - CAGLIARI

BIRROTECA FERMENTAZIONI SPONTANEE -IGLESIAS (CA)

L’ERA DI MAPPO - QUARTU S. ELENA (CA)

BNO - SASSARI





