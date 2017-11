Dallo Zecchino d’oro all’Euro Pop Music Vision: Mario Donato Vinci al Festival di Bucarest

Dopo aver sbaragliato la concorrenza al 28esimo Festival internazionale Città di Uta, classificandosi l’estate scorsa al primo posto della sua categoria, Mario è entrato di diritto in finale per l’Euro Pop Music Vision. Il suo brano è stato già inserito nel cd ufficiale distribuito in Romania con le canzoni del festival.

La composizione sarà immortalata in un videoclip realizzato con la regia di Lucia Oppia, la grafica di Lucia Mura e il trucco di Giovanna Tilocca.

“L’enfant prodige” – come è stato ribattezzato da Oltretutto Radio – studia canto e recitazione con il docente Beniamino Pistidda, che lo ha portato a interpretare ruoli centrali in diversi musical come Aladin in Aladin e la Lampada Perduta nel mese di giugno al Teatro Civico di Sassari.

Al suo fianco è sempre costante il sostegno della famiglia, sensibile alla sua innata passione per la musica. Numerosissime le partecipazioni a spettacoli nell’isola come la Corrida della Sardegna e i Barzellettieri di Sardegna presentati da Christian Luisi. Hanno parlato di lui diverse emittenti radiofoniche nazionali ed internazionali come Oltre Tutto Radio, Radio Zenith Messina e Radio ICN New York.

Tra i successi macinati quest’anno, Mario Donato si è aggiudicato un posto per la categoria Baby al Cantagiro Nazionale a Fiuggi, dopo aver superato le selezioni nel mese di settembre al Teatro Amedeo Nazzari del Dubay Planet di Cagliari.