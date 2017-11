A Mores pienone in centro storico: per Santa Cadrina consumati dieci quintali di carne

Una folla così numerosa nel centro storico di Mores non si ricordava a memoria d’uomo, con migliaia di persone a passeggio tra gli stand e lunghe file per gustare le specialità tipiche della gastronomia locale. La ricorrenza autunnale dell’uccisione del maiale ha battuto ogni record: oltre dieci quintali di carne sono passati sulle grigliate allestite in via Vespucci, mentre un profumo di arrosti invadeva gli slarghi e le piazze del cuore del paese.

Un vero successo per la sagra “Ammentos de sa die de Santa Cadrina”, nata nove anni fa come evento collaterale per finanziare i festeggiamenti settembrini di Nostra Signora di Todorache, e ormai divenuta un appuntamento fisso per il nord Sardegna, capace di attrarre di volta in volta un numero sempre maggiore di visitatori.

«Merito della qualità e della genuinità dei prodotti, ma anche dello spirito di accoglienza che la comunità è in grado di offrire nelle occasioni importanti», assicura Giovanni Cabuderra, presidente dell’Associazione Nostra Signora di Todorache, che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune e della Proloco.